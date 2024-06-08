Україні знову не дадуть членства в НАТО: про що будуть говорити на саміті у Вашингтоні

Натомість за словами Бауера, буде розглядатися три питання, які стосуються України

Україна під час саміту НАТО у Вашингтоні в липні цього року не отримає запрошення до НАТО. Саміт замість цього зосередиться відразу на трьох важливих питаннях, які пов'язані з Україною.

Про це сказав голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер в інтерв'ю The Washington Post. Він окремо підкреслив, що питання членства України в НАТО, а також графіків її вступу до Альянсу не буде навіть згадуватися, оскільки поки що незрозуміло, чим скінчиться війна.

Натомість за його словами буде розглядатися три питання. Перше з них – це "наближення України до членства в НАТО". Його будуть розглядати в чотирьох аспектах (координація навчання українських військових, координація військової допомоги від НАТО, постачання допомоги через логістичні вузли, післявоєнне майбутнє ЗСУ), три з яких вже вирішуються в тому числі через формат "Рамштайн".

Другим питанням стане стале та надійне забезпечення військової допомоги Україні, зокрема фінансування. Третім – створення спільного навчально-тренувального центру України та НАТО на польській території, щоб осмислити досвід війни проти російських терористів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що, за словами спікера Держдепартаменту США Метью Міллера, на липневому саміті Україна не отримає очікуваного запрошення до НАТО. Усі 32 країни-члени відіграватимуть певну роль у прийнятті цього рішення.

Як відомо, Україна офіційно подала заявку на членство в НАТО у вересні 2022 року. Це сталося через сім місяців після широкомасштабного вторгнення Росії.