Столтенберг відмовився від створення фонду НАТО для України: чому ідея провалилася

Замість створення фонду Столтенберг тепер хоче зберегти розмір поточних внесків

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відмовився від ідеї створення п'ятирічного фонду допомоги Україні, у якому повинні були зібрати 100 мільярдів доларів. Причиною відмови від ініціативи став спротив деяких членів НАТО, які відмовлялися фінансувати фонд.

Про це повідомило видання Bloomberg із посиланням на власні джерела в НАТО. Наразі, за даними видання, Столтенберг планує змусити членів Альянсу зберегти поточні внески на оборону України.

Мова йде про щорічне надання Україні сумарно 43 млрд доларів на допомогу усіх видів. Це дорівнює середньорічним витратам на допомогу Україні від НАТО, починаючи з 2022 року. Ідея викликала більше розуміння від членів НАТО: наступного тижня на засіданні у Брюсселі її можуть підтримати міністри оборони членів Альянсу. Внески будуть робитися пропорційно, залежно від ВВП учасника. Єдиним винятком стануть США – Вашингтон буде надавати половину суми.

"Хоча новий план не потребуватиме додаткових коштів, НАТО сподівається, що він забезпечить Києву більшу передбачуваність щодо рівня підтримки найближчими роками. Союзники були вражені після того, як Конгрес США кілька місяців чекав на схвалення нового раунду допомоги, а також стурбовані тим, що можливе переобрання Дональда Трампа в листопаді може вплинути на фінансування України", – пише видання.

Перешкодами на шляху ухвалення пропозиції залишаються Угорщина та Туреччина. Будапешт, як відомо, налаштований пропутінськи та антиукраїнськи. А Туреччина несподівано згадала про "обережність" та заявляє, що вона "занепокоєна". Мовляв, рішення НАТО створюють враження активнішої участі союзників у війні.

Зазначимо, що ще на початку квітня Столтенберг, висунув дві пропозиції щодо підтримки Україну: покласти координацію допомоги Києву не на США, а на НАТО та надати Україні протягом 5 років $100 млрд допомоги.

Таким чином він намагається "захистити Україну від Трампа" — гарантувати Києву підтримку Заходу в разі, якщо колишній президент США Дональд Трамп знову буде переобраний у листопаді.