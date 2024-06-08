Столтенберг отказался от создания фонда НАТО для Украины: почему идея провалилась

Вместо создания фонда, Столтенберг теперь хочет сохранить размер текущих взносов

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказался от идеи создания пятилетнего фонда помощи Украине, в котором должны были собрать 100 миллиардов долларов. Причиной отказа от инициативы стало сопротивление некоторых членов НАТО, отказавшихся финансировать фонд.

Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники в НАТО. По данным издания, Столтенберг планирует заставить членов Альянса сохранить текущие взносы на оборону Украины.

Речь идет о ежегодном предоставлении Украине суммарно 43 млрд долларов на помощь всех видов Это равняется среднегодовым расходам на помощь Украине от НАТО, начиная с 2022 года. Идея вызвала большее понимание членов НАТО: на следующей неделе на заседании в Брюсселе ее могут поддержать министры обороны членов Альянса. Взносы будут производиться пропорционально, в зависимости от ВВП участника. Единственным исключением станут США – Вашингтон будет выдавать половину суммы.

"Хотя новый план не потребует дополнительных средств, НАТО надеется, что он обеспечит Киеву большую предсказуемость относительно уровня поддержки в ближайшие годы. Союзники были поражены после того, как Конгресс США несколько месяцев ожидал одобрения нового раунда помощи, а также обеспокоены тем, что возможное переизбрание Дональда Трампа в ноябре может повлиять на финансирование Украины", – пишет издание.

Препятствиями для принятия предложения остаются Венгрия и Турция. Будапешт, как известно, настроен пропутински и антиукраински. А Турция неожиданно вспомнила об "осторожности" и заявляет, что она "беспокоится". Мол, решения НАТО создают впечатление более активного участия союзников в войне.

Отметим, что еще в начале апреля Столтенберг выдвинул два предложения по поддержке Украины: возложить координацию помощи Киеву не на США, а на НАТО и предоставить Украине в течение 5 лет $100 млрд помощи.

Таким образом, он пытается "защитить Украину от Трампа" — гарантировать Киеву поддержку Запада в случае, если бывший президент США Дональд Трамп снова будет переизбран в ноябре.