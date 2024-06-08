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Столтенберг отказался от создания фонда НАТО для Украины: почему идея провалилась

Автор
Антон Корж Антон Корж
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Против плана Столтенберга выступили некоторые члены НАТО Новость обновлена 08 июня 2024, 04:10
Против плана Столтенберга выступили некоторые члены НАТО. Фото focus.ua

Вместо создания фонда, Столтенберг теперь хочет сохранить размер текущих взносов

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказался от идеи создания пятилетнего фонда помощи Украине, в котором должны были собрать 100 миллиардов долларов. Причиной отказа от инициативы стало сопротивление некоторых членов НАТО, отказавшихся финансировать фонд.

Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники в НАТО. По данным издания, Столтенберг планирует заставить членов Альянса сохранить текущие взносы на оборону Украины.

Речь идет о ежегодном предоставлении Украине суммарно 43 млрд долларов на помощь всех видов Это равняется среднегодовым расходам на помощь Украине от НАТО, начиная с 2022 года. Идея вызвала большее понимание членов НАТО: на следующей неделе на заседании в Брюсселе ее могут поддержать министры обороны членов Альянса. Взносы будут производиться пропорционально, в зависимости от ВВП участника. Единственным исключением станут США – Вашингтон будет выдавать половину суммы.

"Хотя новый план не потребует дополнительных средств, НАТО надеется, что он обеспечит Киеву большую предсказуемость относительно уровня поддержки в ближайшие годы. Союзники были поражены после того, как Конгресс США несколько месяцев ожидал одобрения нового раунда помощи, а также обеспокоены тем, что возможное переизбрание Дональда Трампа в ноябре может повлиять на финансирование Украины", – пишет издание.

Препятствиями для принятия предложения остаются Венгрия и Турция. Будапешт, как известно, настроен пропутински и антиукраински. А Турция неожиданно вспомнила об "осторожности" и заявляет, что она "беспокоится". Мол, решения НАТО создают впечатление более активного участия союзников в войне.

Отметим, что еще в начале апреля Столтенберг выдвинул два предложения по поддержке Украины: возложить координацию помощи Киеву не на США, а на НАТО и предоставить Украине в течение 5 лет $100 млрд помощи.

Таким образом, он пытается "защитить Украину от Трампа" — гарантировать Киеву поддержку Запада в случае, если бывший президент США Дональд Трамп снова будет переизбран в ноябре.

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#Украина #НАТО #Война #Помощь Украине #Военная помощь Украине #Енс Столтенберг