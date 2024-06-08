Украина не должна иметь ограничений на удары по России: адмирал НАТО объяснил, почему

Увеличение дальности ударов Украины значительно усложнило российским террористам логистику

Украина должна получить право бить по России любым западным оружием без ограничений дальности. Это необходимо, чтобы Вооруженные силы Украины могли эффективно обороняться против российских террористов.

Об этом сказал глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в интервью The Washington Post. Он поддержал решение ряда стран разрешить Украине бить по России предоставленным вооружением и сказал, что это элементарная военная логика.

"Право вооруженных конфликтов не содержит никаких ограничений относительно дальности. Так что с военной точки зрения, опять же, если цель расположена в глубине России, то нужно нанести удар по этой цели. Например, самолеты, которые взлетают с аэродрома в глубине России", — рассказал он.

Бауэр напомнил, что увеличение дальности ударов Украины значительно усложнило российским террористам логистику. И еще один момент – Запад не должен допускать шантажа со стороны российского диктатора Владимира Путина и не реагировать на попытки шантажировать чем-либо.

"Оттеснение россиян вглубь их территории усложнит для них борьбу… Поэтому мы должны быть осторожны, чтобы нас не сдерживали тезисы по красным линиям и эскалации. Ведь практически все, что об этом говорил Путин, оказалось ложью", – резюмировал он.

Напомним, что о разрешении США бить по России западным оружием стало известно в конце мая. Сначала появилась информация о том, что Байден дал разрешение втайне от публики, но позже подтвердили это в Офисе президента Украины.

А госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявлял, что ограничения США будут подстраиваться под нужды Украины. Он не исключил, что возможно в будущем география ударов расширится.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Владимир Зеленский опроверг разрешение Британии бить по России ракетами Storm Shadow. Он объяснил, в чем сложность.