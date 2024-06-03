Снятие запрета в действии: ВСУ ударили из HIMARS по жирной цели в Белгородской области (видео)

Часть машин из системы полностью выгорели

После того как США разрешили Украине бить по РФ их оружием, ВСУ, вероятно, уже применили некоторые американские средства для поражения оккупантов в Белгородской области. Результаты якобы одного из ударов HIMARS показали в сети.

Об этом пишет telegram-канал "Досье шпиона". Также эту информацию подтверждают и украинские блогеры, публикуя точное местоположение прилета.

Так, по данным "Досье шпиона", ВСУ якобы атаковали ракетами из РСЗО HIMARS российскую систему ПВО С300/400 (точная модель пока неизвестна из-за схожести во внешнем виде) на территории Белгородской области. Данный пост автор, который утверждает, что он является "сотрудником одной из специальных служб", сопроводил видеоподтверждением. На нем действительно видно российскую разбитую систему ПВО. Утверждается, что видео было снято 1 июня (на следующие сутки после официальной информации о снятии запрета).

В материале указывается, что, по предварительным данным, удар не нанёс россиянам потерь в живой силе. Чего не скажешь о самой системе. На опубликованных кадрах видно, что часть из машин, например пусковые установки, выгорели.

Украинский блогер Роман Шрайк подтверждает вышеуказанную информацию и даже публикует карту с точным местоположением прилета. Как оказалось, он произошел аж за Белгородом.

Напомним, ранее мы писали о том, что ВСУ разгромили российскую колонну с военной техникой в Курской области.