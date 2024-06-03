ВСУ уже бьют западным оружием по РФ: известный военный рассказал, есть ли результат

Разрешение западных партнеров несколько смутило россиян

Вскоре после предоставления Украине разрешения бить западным оружием по территории РФ, бойцы Вооруженных сил (ВСУ) начали использовать его для ударов по военным объектам врага в Белгородской области. Это уже приносит определенные плоды.

Об этом рассказал командир батальона "Ахиллес" Юрий Федоренко. Подробностями он поделился в эфире телемарафона.

"ВСУ начали работать западным оружием по Белгородской области, это дает плоды", – сказал он.

По словам военного, когда украинские защитники начали наносить удар по местам, где россияне держат свои резервы техники, в частности, системы С-300 и С-400, враг растерялся. Ведь россияне сейчас терпят существенные потери и в живой силе, и в технике.

Кроме того, планы кремлевских захватчиков по оккупации Харьковской области были нарушены. Теперь противник, по словам батальона "Ахиллес", думает, как нужно действовать дальше.

Напомним, что хотя США и разрешили применять свое оружие для ударов по территории России, у Украины все еще есть ограниченные возможности. Не всеми ракетами союзники позволили наносить удары по военным объектам оккупантов. Согласно данным The New York Times, Норвегия, Великобритания, Германия и США передали Киеву наземные пусковые установки, которые могут запускать ракеты большей дальности – HIMARS и MLRS. С их помощью можно запускать ракеты ATACMS или армейские тактические ракетные системы, радиус действия которых составляет до 450 км. Однако официальные лица США заявили, что не позволят использовать ATACMS или ракеты большой дальности, чтобы наносить удары вглубь России.

В свою очередь, Германия разрешила Украине использовать свое оружие для ударов по территории России, но кроме предварительно оговоренной территории возле Харьковской области, добавились и территории рядом с границей на Донецком и Луганском направлениях.

Также у Украины есть ракеты средней дальности или наземные бомбы малого диаметра, дальность полета которых 80-150 км. Их передали Канада, Великобритания и США.

Ранее "Телеграф" писал, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как позиция Запада повлияла на ситуацию в Харьковской области.