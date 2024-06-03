ЗСУ вже гатять західною зброєю по РФ: відомий військовий розповів, чи є результат

Дозвіл західних партнерів дещо збентежив росіян

Невдовзі після надання Україні дозволу бити західною зброєю по території РФ, бійці Збройних сил (ЗСУ) почали використовувати її для ударів по військовим об'єктам ворога в Бєлгородській області. Це вже приносить певні плоди.

Про це розповів командир батальйону "Ахіллес" Юрій Федоренко. Подробицями він поділився в етері телемарафону.

"ЗСУ почали працювати західною зброєю по Білгородській області, це дає плоди", – сказав він.

За словами військового, коли українські захисники почали завдавати удару по місцях, де росіяни тримають свої резерви техніки, зокрема системи С-300 та С-400, ворог розгубився. Адже росіяни зараз зазнають суттєвих втрат і в живій силі, і в техніці.

Окрім того, плани кремлівських загарбників по окупації Харківської області були порушені. Тепер супротивник, за словами батальйону "Ахіллес", думає, як треба діяти надалі.

Нагадаємо, що хоча США і дозволили застосовувати свою зброю для ударів по території Росії, Україна все ще має обмежені можливості. Не всіма ракетами союзники дозволили бити по військових об’єктах окупантів. Згідно данним The New York Times, Норвегія, Велика Британія, Німеччина та США передали Київу наземні пускові установки, які можуть запускати ракети більшої дальності – HIMARS та MLRS. З їхньою допомогою можна запускати ракети ATACMS або армійські тактичні ракетні системи, радіус дії яких до 450 км. Однак, офіційні особи США заявили, що не дозволять використовувати ATACMS або ракети великої дальності, щоб завдавати ударів углиб Росії.

Своєю чергою Німеччина дозволила Україні використовувати свою зброю для ударів по території Росії, але окрім попередньо оговореної території біля Харківської області, додались і регіони поруч із кордоном на Донецькому та Луганському напрямках.

Також Україна має ракети середньої дальності або наземні бомби малого діаметра, дальність польоту яких 80-150 км. Їх передали Канада, Велика Британія та США.

Раніше "Телеграф" писав, що президент України Володимир Зеленський розповів, як позиція Заходу вплинула на ситуацію в Харківській області.