Зеленський розповів, як позиція Заходу вплинула на ситуацію в Харківській області

Щодня потрібно шукати вихід із ситуації

Достатня кількість західної зброї та можливість використання його і для ударів по РФ — одні з основних питань, які наразі обговорюються. Адже нове озброєння від США все ще не надійшло в достатній кількості для оснащення додаткових українських бригад.

Особливо це відчувається на північному сході Україні, на Харківському напрямку. Про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю Guardian.

За його словами, минулого тижня Росія застосувала керовані бомби, якими вбила щонайменше 25 мирних жителів Харкова. І попри це, Україні не дозволили завдавати ударів по території РФ.

Водночас в українських військових не було достатньої кількості звичайної зброї для оснащення резервних бригад. Їх можна було б розгорнути, щоб остаточно витіснити загарбників з Харківщини.

"Ніхто нікого не звинувачує. Ми там, де ми є. Ми воюємо, і воюємо, і не на початку. Тому щодня потрібно шукати вихід із ситуації", — каже Зеленський.

Нагадаємо, наступ росіян на Харківщину триває, Сили оборони України наразі контролюють понад 70% Вовчанська. У населеному пункті тривають вуличні бої.

Раніше "Телеграф" писав, що президент США Джо Байден таємно дозволив Україні бити по Росії американським озброєнням.