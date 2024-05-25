"Божевілля! Ніяк інакше": Зеленський емоційно відреагував на удар РФ по "Епіцентру" у Харкові та звернувся до партнерів

Тільки такі божевільні, як Путін, здатні вбивати й тероризувати людей так підло

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський удар по "Епіцентру" у Харкові. Він наголосив, що цей удар був черговим актом тероризму божевільного російського диктатора Володимира Путіна.

Про це глава держави сказав у зверненні до українців. Він також наголосив, що, якби Україна мала достатньо засобів ППО та необхідної зброї, то подібні удари росіян стали б неможливими.

"Зараз були перші доповіді щодо Харкова – удару по місту, по очевидному цивільному обʼєкту: по торговельному центру, будівельному гіпермаркету. Субота, день. Один з найбільших центрів – всередині було багато працівників та відвідувачів", — зазначив Зеленський.

Президент сказав, що пожежа охопила всю територію гіпермаркету, на місце прибули ДСНС України, медичні служби, місцева влада, поліція.

"Всі борються за кожне життя", — сказав Зеленський.

За словами президента, цей удар не можна назвати ніяк інакше, як проявом російського божевілля.

"Цей удар по Харкову – черговий прояв російського божевілля. Ніяк інакше це назвати просто не можна. Тільки такі божевільні, як Путін, здатні вбивати й тероризувати людей так підло", — сказав глава держави.

Володимир Зеленський окремо наголосив на важливості достатнього захисту ППО та необхідної кількості зброї, адже саме завдяки цьому подібні удари можна зупинити.

"Якби Україна мала достатньо засобів ППО та сучасної бойової авіації, такі російські удари стали б просто неможливими. І саме тому ми звертаємося до всіх лідерів, до всіх держав: нам потрібне значне посилення протиповітряної оборони і достатньо можливостей знищувати російських терористів. Завдання, яке потрібно виконати і можливо виконати тільки спільно зі світом. Щодня ми закликаємо світ: дайте нам ППО, врятуйте людей. Кожне неприйняте рішення про підтримку – це втрата наших людей", — додає президент.

Тож лідери держав мають підтримати Україну та дозволили застосовувати надану зброю для ударів по території РФ.

"Коли ми говоримо лідерам світу, що Україні потрібно достатньо захисту ППО, коли ми говоримо, що потрібна реальна рішучість – для дозволу захищати життя наших людей саме так, як це буде ефективно, щоб російські терористи не могли навіть наблизитись до наших кордонів, – ми говоримо про те, як буквально не допустити подібних терористичних ударів. Я дякую лідерам, які нас дійсно підтримують, дійсно бачать, що кожне рішення на підтримку України є рішенням на захист і порятунок життів", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, "Телеграф" показав ексклюзивне відео з місця влучання російської цілі в гіпермаркет.