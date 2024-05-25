Росія воює проти культури: Зеленський показав вражаючі фото зруйнованої друкарні в Харкові

Він наголосив, що захистити Україну може лише відповідна зброя

У День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження президент України Володимир Зеленський показав, як зараз виглядає зруйнована російськими ракетами друкарня "Vivat" в Харкові. Він також висловив вдячність усім, хто в цей непростий час продовжує створювати й поширювати українську книгу.

Він наголосив, що з першого дня війни було очевидно, що Росія воює проти всього, що дає життя державі та народу. РФ воює проти культури, розвитку, української історії, усіх людських цінностей.

"Зруйнована російським ударом друкарня в Харкові та десятки тисяч знищених книг лише один із прикладів жорстоких та нелюдських дій ворога. Вбиті люди, спалені шкільні підручники – ось реальні цілі, які Росія обирає для ракетних ударів. І лише відповідна зброя, відповідний захист для всіх наших міст, усіх наших людей, можуть спинити її", — резюмував Зеленський.

Нагадаємо, росіяни під час атаки на Харків 23 травня вдарили по друкарні, коли там перебувало понад 50 працівників. За даними поліції, за попередньою інформацією, удару було завдано з комплексу С-300, по цеху та прилеглій території прилетіло три ракети.

Як повідомляв "Телеграф", у "Vivat" назвали імена всіх колег, вбитих під час удару по друкарні. Серед них п'ять жінок та двоє чоловіків. Деяких вдалося ідентифікувати лише за допомогою ДНК-тестів.