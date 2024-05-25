Вночі ворог ракетами атакував Харків: постраждав ліцей та багатоповерхівки (відео)

На щастя, люди не травмовані

Росіяни продовжують посилено бити по Харкову, який 24 травня відвідав президент України Володимир Зеленський. У ніч проти 25 травня ворог знову атакував обласний центр та Харківський район.

Як розповів речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, росіяни завдали ударів 25 травня близько 1:00. За попередньою інформацією, вони били балістичними ракетами типу "С-300" Під удар потрапив Слобідський район Харкова.

Мер Харкова Ігор Терехов зранку повідомив уточнені дані щодо нічного удару по обласному центру. Інформація щодо загиблих та поранених не надходила.

"Ворог вдарив по освітньому обʼєкту в Слобідському районі. Внаслідок влучання ракети С-300 зруйновано майстерню освітнього закладу, 31 автомобіль, частково зруйновано основну будівлю закладу, вибиті шибки у кількох багатоповерхівках навколо. Постраждав і супермаркет поблизу", — написав він.

Вдарив ворог і по Харківському району. Там зафіксовано два влучення на відкритій місцевості. Обійшлося без постраждалих.

"На місці працюють прокурори та слідчі поліції з метою фіксації воєнних злочинів. Розпочато кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 КК України, порушення законів та звичаїв війни", — додав Чубенко.

Як повідомляв "Телеграф", на тлі свого наступу на Харківщині росіяни посилили обстріл Харкова. 23 травня місто і область зазнали масованої атаки, ворог випустив по місту одразу 15 ракет.