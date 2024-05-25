Війна — день 822: Україна потужно відбиває штурми РФ, але є занепокоєння через ситуацію в Білорусі

Розповідаємо оперативно про головне за добу

На календарі субота, 25 травня 2024 року. Російські війська продовжують кошмарити Харківську область, але є й позитивні новини, — ситуація контролюється Силами оборони України й просування ворога зупинено. Проте викликає занепокоєння ситуація у Білорусі, куди несподівано нагрянув російський диктатор Володимир Путін із соратниками, а також український експрезидент-втікач Віктор Янукович. На тлі цього раптового з’їзду ходять чутки про можливу підготовку Росією нового фронту війни.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 25 травня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 США оголосили про передачу Україні нового пакету військової допомоги загальною вартістю $275 мільйонів, до якого увійшли боєприпаси для HIMARS, 155-мм та 105-мм артснаряди, 60-мм мінометні міни, важкі протитанкові керовані ракети TOW, комплекси Javelin і AT-4, високоточні авіаційні боєприпаси, міни, тактичні автомобілі, стрілецька зброя, допоміжне обладнання, каски тощо. Це вже п’ятий пакет допомоги з безпеки з моменту ухвалення в Конгресі законопроєкту про іноземне фінансування України та союзників та підписання його президентом Джо Байденом.

Станом на початок доби карта бойових дій в Україні виглядає так. Минулого дня на фронті зафіксували 77 бойових зіткнень, особливо напружена ситуація на Куп’янському та Харківському напрямках.

Карта бойових дій від DeepState 25.05.2024

З ситуацією в Україні на 22 травня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 819: росіяни "уперлися" у Вовчанськ і зазнають величезних втрат

Дізнатись про події 23 травня можна за посиланням: Війна — день 820: росіяни намагаються створити "буферну зону" в Харківській області і руйнують Вовчанськ

Про те, що відбувалося 24 травня, читайте у матеріалі: Війна — день 821: Зеленський відвідав багатостраждальний Харків, а в Білорусі збори диктаторів