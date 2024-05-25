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Війна — день 822: Україна потужно відбиває штурми РФ, але є занепокоєння через ситуацію в Білорусі

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Валерія Куценко Валерія Куценко
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Настав новий день спротиву російським окупантам
Настав новий день спротиву російським окупантам. Фото telegraf.com.ua

Розповідаємо оперативно про головне за добу

На календарі субота, 25 травня 2024 року. Російські війська продовжують кошмарити Харківську область, але є й позитивні новини, — ситуація контролюється Силами оборони України й просування ворога зупинено. Проте викликає занепокоєння ситуація у Білорусі, куди несподівано нагрянув російський диктатор Володимир Путін із соратниками, а також український експрезидент-втікач Віктор Янукович. На тлі цього раптового з’їзду ходять чутки про можливу підготовку Росією нового фронту війни.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 25 травня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 США оголосили про передачу Україні нового пакету військової допомоги загальною вартістю $275 мільйонів, до якого увійшли боєприпаси для HIMARS, 155-мм та 105-мм артснаряди, 60-мм мінометні міни, важкі протитанкові керовані ракети TOW, комплекси Javelin і AT-4, високоточні авіаційні боєприпаси, міни, тактичні автомобілі, стрілецька зброя, допоміжне обладнання, каски тощо. Це вже п’ятий пакет допомоги з безпеки з моменту ухвалення в Конгресі законопроєкту про іноземне фінансування України та союзників та підписання його президентом Джо Байденом.

Станом на початок доби карта бойових дій в Україні виглядає так. Минулого дня на фронті зафіксували 77 бойових зіткнень, особливо напружена ситуація на Куп’янському та Харківському напрямках.

Карта бойових дій від DeepState 25.05.2024
Карта бойових дій від DeepState 25.05.2024

З ситуацією в Україні на 22 травня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 819: росіяни "уперлися" у Вовчанськ і зазнають величезних втрат

Дізнатись про події 23 травня можна за посиланням: Війна — день 820: росіяни намагаються створити "буферну зону" в Харківській області і руйнують Вовчанськ

Про те, що відбувалося 24 травня, читайте у матеріалі: Війна — день 821: Зеленський відвідав багатостраждальний Харків, а в Білорусі збори диктаторів