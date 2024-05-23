Війна — день 820: росіяни намагаються створити "буферну зону" у Харківській області та руйнують Вовчанськ

Оперативно про головне за добу

Українські військові 820 днів продовжують стримувати російський тиск, найбільш активні бойові дії ведуться на Куп’янському та Покровському напрямах, але обміни ударами ведуться і на інших ділянках фронту. Зокрема, на півночі Харківської області окупанти намагаються створити "буферну зону", проте не мають там потрібної кількості військ, щоб просуватися. Тому прикордонні населені пункти, включаючи Вовчанськ, продовжують зазнавати масованих обстрілів, через що гинуть мирні жителі.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 23 травня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 В Україні оголошували тривогу у зв'язку зі злетом літака МіГ-31К. Оскільки у РФ проводять навчання з їх використанням, то варто бути готовими до того, що таких тривог побільшає найближчими днями.

00:00 ЗСУ на Покровському напрямку (Донецька область) збили ще один російський Су-25

Дізнатися події 20 травня можна за посиланням: Війна — день 817: на Харківщині та біля Часового Яру точаться важкі бої

Про те, що відбувалося 21 травня, читайте у матеріалі: Війна — день 818: ситуація на Харківщині стабілізується, а росіяни продовжують бити рекорди з втрат

З ситуацією в Україні 22 травня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 819: росіяни "уперлися" у Вовчанськ і зазнають величезних втрат