Война — день 820: россияне пытаются создать "буферную зону" в Харьковской области и разрушают Волчанск

Оперативно о главном за сутки

Украинские военные 820 дней продолжают сдерживать российский натиск, наиболее активные боевые действия ведутся на Купянском и Покровском направлениях, но обмены ударами ведутся и на других участках фронта. В частности на севере Харьковской области оккупанты пытаются создать "буферную зону", однако не имеют там нужного количества войск, чтобы продвигаться. Поэтому пограничные населенные пункты, включая Волчанск, продолжают подвергаться массированным обстрелам, из-за чего гибнут мирные жители.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 23 мая, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 В Украине объявляли тревогу в связи с взлетом самолета МиГ-31К. Поскольку в РФ проводят учения с их использованием, то стоит быть готовыми к тому, что таких тревог станет больше в ближайшие дни

00:00 ВСУ на Покровском направлении (Донецкая область) сбили еще один российский Су-25

Узнать события 20 мая можно по ссылке: Война — день 817: на Харьковщине и возле Часова Яра продолжаются тяжелые бои

О том, что происходило 21 мая, читайте в материале: Война — день 818: ситуация на Харьковщине стабилизируется, а россияне продолжают бить рекорды по потерям

С ситуацией в Украине 22 мая можно ознакомиться в этом материале: Война — день 819: россияне "уперлись" в Волчанск и несут огромные потери