Война — день 818: ситуация на Харьковщине стабилизируется, а россияне продолжают бить рекорды по потерям

Оперативно о главном за сутки

Российские оккупанты продолжают оказывать давление на ряде направлений, включая и север Харьковской области. В частности украинские силы все еще контролируют около 60% Волчанска, но россияне продолжают посылать туда штурмовые группы, что приводит к огромным потерям. Согласно подсчетам аналитиков только за прошлую неделю потери армии РФ составили 9660 человек по всей линии фронта, что является новым рекордом. В целом же в Харьковской области ситуация постепенно стабилизируется.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 21 мая, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Из-за российских обстрелов Украина потеряла 90% мощностей тепловых электростанций, говорит нардеп Алексей Кучеренко. Это, по его словам, может привести к отключениям света и летом и зимой.

О том, что происходило 18 мая, читайте в материале: Война — день 815: Россия не перестает обстреливать Харьков и Одессу, ситуация на фронте остается тяжелой

С ситуацией в Украине 19 мая можно ознакомиться в этом материале: Война — день 816: оккупанты разрушают Волчанск и давят на других участках фронта

Узнать события 20 мая можно по ссылке: Война — день 817: на Харьковщине и возле Часова Яра продолжаются тяжелые бои