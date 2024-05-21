Azimuth видит вражеские дроны за 15 км: что это за система разведки

Украинским военным нужны "глаза" против дронов врага

На поле боя важно использовать качественные дроны, так и бороться против враждебных. Среди производителей антидроновых систем в Украине есть Kvertus, уже известный по антидроновому ружью KVSG-6.

Однако важно не только сбить дрон, но и знать — откуда подстерегает опасность. На помощь приходит система радиоэлектронной разведки Azimuth того же производителя. Такую на днях от Хмельницкого городского совета получила 3-я отдельная танковая Железная бригада. Такая система может "увидеть" беспилотник врага в 15 км.

Как работает Azimuth

Станция обнаруживает беспилотники по их сигналам излучения — если они управляются кем-то, передают данные и т.д. Azimuth позволяет контролировать радиочастотный спектр, запеленговать источник сигнала и т.п. Для развертывания Azimuth требуется всего 5 минут. Управляет комплексом оператор, однако система автоматически определяет цели. В полный комплект системы РЭР Azimuth входят блок анализа и обнаружения источников радиоизлучения, антенно-фидерная система, ноутбук оператора и упаковка.

Для чего применяют Azimuth

Система является частью противодействия беспилотникам, она может быть как автономной станцией мониторинга спектра и наблюдать за обстановкой в нем, так и выявлять и измерять параметры радиочастотного излучения. Azimuth может следить за источниками излучения и показать свои результаты.

Ранее "Телеграф" рассказывал о новом, созданном в Украине дроне "Укропчик". Беспилотник устойчив к РЭБам и имеет машинное зрение.