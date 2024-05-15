Невидимый для мин и незаменимый в эвакуации бойцов: в Украине испытали уникальный дрон
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Легкий, быстрый и маневренный беспилотник пригодится ВСУ в Херсонской области
На днях представители силовых структур, технические специалисты и потенциальные эксплуатанты протестировали дрон, который может помочь бойцам ВСУ, в том числе — на Левом берегу Херсонщины. Основная задача разработки – подвоз БК водными путями, а в будущем – даже эвакуация раненых.
Основные технические характеристики новой разработки в комментарии "Телеграфу" раскрыл советник министра по вопросам стратегических промышленностей Игорь Федирко:
– Скорость и маневренность делает невозможным его потопление. Он сделан из немагнитных, то есть неметаллических компонентов, и не подвергается противодействию водного минирования. Так что даже если в воде находятся мины — активные или пассивные — они не срабатывают на такой тип дрона, — говорит менеджер по оборонным вопросам.
По его словам, лодка будет герметичной и даже при наполнении водой сможет "дотянуть" до пункта назначения.
– Эта разработка для нас сейчас невероятно актуальна, потому что мы пытаемся расширить плацдарм на Левом берегу Днепра в Херсонской области, – объясняет Игорь Федирко. – Это позволит нашим войскам использовать еще один тип логистического транспорта – легкий, маневренный, быстрый, управляемый дистанционно. В случае любого подрыва или попадания в засаду мы потеряем до 50 кг груза, а не людей, что важно.
Сейчас ведутся работы по его модернизации, повышению грузоподъемности. В перспективе это может быть не 30-50, а 100 кг.
Напомним, что во время полномасштабного вторжения Украина уже создала несколько собственных моделей ударных беспилотных надводных дронов, атаковавших российские военные корабли и береговую инфраструктуру.
Надводные беспилотники можно использовать для широкого спектра задач: поражение кораблей боевой частью или установленным вооружением, разведки, минирования и т.д.
Использование этих беспилотников вместе с западными противокорабельными и крылатыми ракетами изменило баланс сил в Черном море и помогло сдерживать ЧФ РФ. Поэтому российские морские силы сегодня вынуждены держаться поближе к портам Севастополя и Новороссийска.