Невидимий для мін і незамінний в евакуації бійців: в Україні випробували унікальний дрон

Легкий, швидкий і маневрений безпілотник стане в нагоді ЗСУ на Херсонщині

Днями представники силових структур, технічні фахівці і потенційні експлуатанти протестували дрон, який може суттєво допомогти бійцям ЗСУ на Лівому березі Херсонщини. Основне завдання розробки — підвезення БК водними шляхами, а в майбутньому — навіть евакуація поранених.

Основні технічні характеристики нової розробки у коментарі "Телеграфу" розкрив радник міністра з питань стратегічних промисловостей Ігор Федірко:

– Швидкість і маневреність унеможливлює його потоплення. Він зроблений з немагнітних, тобто неметалевих компонентів, і не піддається протидії водного мінування. Тож навіть якщо у воді знаходяться міни — активні чи пасивні — вони не спрацьовують на такий тип дрона, — каже менеджер з оборонних питань.

Цей красень в перспективі зможе навіть евакуювати поранених

За його словами, човен буде герметичним і навіть при наповненні водою зможе дотягти до пункту призначення.

– Ця розробка для нас зараз неймовірно актуальна, тому що ми намагаємось розширити плацдарм на Лівому березі Дніпра в Херсонській області, — пояснює Ігор Федірко. – Це дасть можливість нашим військам використати ще один тип логістичного транспорту – легкий, маневрений, швидкий, керований дистанційно. В разі будь-якого підриву, потрапляння в засідку ми втратимо до 50 кг вантажу, а не людей, що важливо.

Зараз ведуть роботу з його модернізації, підвищення вантажопідйомності. В перспективі це може бути не 30-50, а 100 кілограмів.

Нагадаємо, що під час повномасштабного вторгнення Україна вже створила кілька власних моделей ударних безпілотних надводних дронів, якими атакувала російські військові кораблі та берегову інфраструктуру.

Надводні безпілотники можна застосовувати для широкого спектру завдань: ураження кораблів бойовою частиною або встановленим озброєнням, розвідки, мінування тощо.

Використання цих безпілотників разом із західними протикорабельними і крилатими ракетами змінило баланс сил у Чорному морі і допомогло стримувати ЧФ РФ. Тому російські морські сили сьогодні змушені триматись якомога ближче до портів Севастополя і Новоросійська.