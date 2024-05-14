Ось чому варто додати: один український дрон підірвав цілий взвод окупантів, епічне відео

Один дрон в умілих руках стає знаряддям для масового ураження

Український ВПК за 2024 рік планує виробити близько 1 мільйона дронів, чимала частина яких — FPV-камікадзе. Крім цього, українські волонтери регулярно проводять збори на купівлю цієї зброї.

Те, чому ця зброя стає все вагомішою і вагомішою на фронті, а виробництво та збори все важливішими, можна зрозуміти по відео, яке прямо зараз поширюється в мережі. На ньому можна побачити, що один дрон в умілих руках стає знаряддям для масового ураження противника.

Цілий взвод росіян (приблизно з 20 осіб) думав, що він залишається непоміченим на українській території і вирішив закріпитися в одному з кинутих будинків. Проте вже на цьому моменті за ним спостерігав БПЛА-розвідник Strike Drones Company (рота ударних БПЛА 47-й ОМБр). Інформація про противника була оперативно передана оператору ударного FPV-дрона, який майстерно виконав свою роботу. В результаті все укриття окупантів спалахнуло і розлетілося на тріски, поховавши під собою всіх, хто був у ньому.

"Два десятки російських військових набиваються в сарай, який потім підриває і складає маленький дрон, що несе вибухівку. Наочно про силу та ефективність дронів-камікадзе на війні", — коментує український блогер Денис Казанський.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Росії дрон потрапив у потяг із пальним.