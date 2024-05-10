Український FPV-дрон "Грім" ефектно нищить окупантів: на його рахунку вже понад 5 тисяч одиниць техніки (відео)

Дрон має зміцнену раму з карбону

Українські інженери часто розробляють кілька варіантів дронів для різних цілей. Так і у компанії Wardrone.pro. окрім гексакоптера "Волинянка" є в арсеналі і ефективний FPV дрон "Грім".

Виробники зазначають, що цей безпілотник має міцну раму власного виробництва з карбону. Він стійкий до вітру та зберігає маневреність під час руху на великій швидкості. "Грім" має власну систему ініціації вибуху. Його особливість — потужні батареї, що дозволяють дрону підіймати та летіти з корисним навантаження у 12 кг.

На рахунку дрона вже понад 5 тисяч одиниць ворожої техніки. Командир підрозділу аеророзвідки Микола "Абдула" Волохов серед переваг дрона відзначає якісний звязок прямо з заводу, без додаткових модернізацій, він розповідає, що під дією потужних засобів РЕБ, саме на "Громі" вдалося залетіти на рекордні 10 км, інші дрони летіли максимум на 6 км.

Технічні характеристики FPV дрона "Грім":

Максимальна висота — до 3000 м

Розмір 480х410 мм

Відеосистема цифрова/аналогова

Час розгортання 5 хв.

Раніше "Телеграф" розповідав про інші безпілотні системи, які Україна використовує у обороні від Росії. Серед них — саперні дрони.