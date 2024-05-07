Україна навчила дрони Magura збивати російські повітряні цілі: експерти пояснили, що це означає

Цікаво, що морські дрони-ракетоносці продовжують нести бойову частину та здатні вражати кораблі російських терористів

Україна, схоже за все, почала встановлювати на морські дрони Magura V5 протиповітряні ракети. Зокрема на відео, яке росіяни поширили 6 травня, демонструється морський дрон зі встановленими на ньому ракетами Р-73.

Про це пише видання "Мілітарний". Аналітики дослідили відео знищення морського дрона з борту вертольота Ка-29, яке опублікували російські терористи.

Зазначається, що дрон, судячи з усього, може нести дві ракети Р-73. На відео одна з ракет на дроні відсутня – росіяни заявляють, що дрон випустив її по російському вертольоту Мі-8, але не влучив, зате "відкрився" для патрульного Ка-29 та був знищений.

Цікаво, що морські дрони-ракетоносці продовжують нести бойову частину та здатні вражати кораблі російських терористів. На це вказує потужний вибух після критичних уражень дрона російськими військовими. З іншого боку, використання на дроні саме ракет Р-73 не викликає подиву: ці авіаційні ракети ближнього радіуса дії прості у використанні, їм не потрібен радар, оскільки вони мають теплову головку самонаведення. А головне – вони можуть легко адаптовуватися до пуску "з землі", або, як у цьому випадку – з дрона.

"Пускова установка має направляючі для двох ракет. З високою ймовірністю, вона стабілізована для компенсації морської качки та є поворотною. Ймовірно, для захоплення цілі використовується ГСН самої ракети", – зазначили аналітики.

Нагадаємо, раніше у ГУР МО показали відео чергового знищення російського військового корабля 6 травня. Зазначається, що удару було завдано за допомогою дрона Magura V5, а здобиччю став патрульний катер типу "Мангуст".