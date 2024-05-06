Тепер це нерухомість: у ГУР розповіли нові подробиці знищення в Криму швидкісного катера росіян

Знищене судно буде цікавим об'єктом для дайверів

Російський швидкісний катер, який було знищено 6 травня в тимчасово окупованому Криму, був новітньою розробкою. Цей катер належав до серії "Мангуст" 12150.

Про це він в етері телемарафону розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. За його словами, знищення ворожого катера стало результатом роботи спецпідрозділу ГУР МО "Група 13", який застосував морський дрон українського виробництва Magura V5.

"Швидкісний катер серії "Мангуст" мав бути швидкісним, а тепер це нерухомість, при чому яка на дні знаходиться. Маємо приємність і можливість підтвердити не лише ураження, а власне і знищення швидкісного катера серії "Мангуст" 12150. Це достатньо новітня розробка окупантів, у чорноморській акваторії їх не так багато знаходиться. І ось сьогодні мінус один, і це вже точно – він більше не буде шкодити і незаконно перебувати в українських територіальних водах", – підкреслив Юсов.

Він зазначив, що вартість такого катера перевищує 125 млн рублів, залежно від оснащення й модифікації. Дані плавзасоби використовуються спецслужбами й прикордонниками.

Катер серії "Мангуст"

"Власне, можемо сьогодні констатувати, що разом з БК і озброєнням, яке знаходилося на борту, цей катер вже знищений. Понад 30 метрів довжина, тому для дайверів справді це буде цікавенько", – сказав Юсов.

Представник ГУР також зазначив, що росіяни намагаються враховувати всі свої попередні невдачі та ховають кораблі. Але, за його словами, українські фахівці знаходять нові маршрути для засобів ураження та інструменти.

"Наразі ми констатуємо, що вони справді ховають свої великі кораблі та їх активність вкрай обмежена. Ворог розвиває будівництво морської інфраструктури по Новоросійську, зокрема, й частину штабної інфраструктури і кораблі вже туди перебазовано. Але по місцю вийти вони не можуть, тому от активність хоча б такими швидкісними катерами змушені забезпечувати. Відповідно Magura і спецпідрозділ ГУР МО "Група 13" успішно на них полюють", – заявив представник ГУР.

Нагадаємо, раніше у ГУР МО показали відео чергового знищення російської посудини 6 травня. Зазначається, що удару було завдано за допомогою дрона Magura V5.