Теперь это недвижимость: в ГУР рассказали новые подробности уничтожения в Крыму скоростного катера россиян

Уничтоженное судно будет интересным объектом для дайверов

Российский скоростной катер, уничтоженный 6 мая во временно оккупированном Крыму, был новейшей разработкой. Этот катер принадлежал к серии "Мангуст" 12150.

Об этом он в эфире телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. По его словам, уничтожение вражеского катера стало результатом работы спецподразделения ГУР МО "Группа 13", которое применило морской дрон украинского производства Magura V5.

"Скоростной катер серии "Мангуст" должен быть скоростным, а теперь это недвижимость, при чем которая на дне находится. Имеем удовольствие и возможность подтвердить не только поражение, а собственно и уничтожение скоростного катера серии "Мангуст" 12150. Это достаточно новейшая разработка оккупантов, в черноморской акватории их не так много находится. И вот сегодня минус один, и это уж точно – он больше не будет вредить и незаконно находиться в украинских территориальных водах", – подчеркнул Юсов.

Он отметил, что стоимость такого катера превышает 125 млн рублей, в зависимости от оснащения и модификации. Данные плавсредства используются спецслужбами и пограничниками.

Катер серии "Мангуст"

"Собственно, можем сегодня констатировать, что вместе с БК и находившимся на борту вооружением этот катер уже уничтожен. Более 30 метров длина, поэтому для дайверов действительно это будет интересно", – сказал Юсов.

Представитель ГУР также отметил, что россияне пытаются учитывать все свои предыдущие неудачи и прячут корабли. По его словам, украинские специалисты находят новые маршруты для средств поражения и инструменты.

"Пока мы констатируем, что они действительно прячут свои большие корабли и их активность крайне ограничена. Враг развивает строительство морской инфраструктуры по Новороссийску, в частности, и часть штабной инфраструктуры и корабли уже туда перебазированы. Но по месту выйти они не могут, поэтому активность хотя бы такими скоростными катерами вынуждены обеспечивать. Соответственно Magura и спецподразделение ГУР МО "Группа 13" успешно на них охотятся", – заявил представитель ГУР.

Напомним, ранее в ГУР МО показали видео очередного уничтожения российской посудины 6 мая. Отмечается, что удар был нанесен с помощью дрона Magura V5.