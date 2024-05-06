Укр

Морские беспилотники снова в деле: в ГУР сообщили о результативной атаке на оккупированный Крым

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
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Атака произошла после долгого перерыва
Атака произошла после долгого перерыва. Фото Коллаж "Телеграфа"

Оккупанты рассказывают, что "потерь нет"

В ночь на понедельник, 6 мая, территорию оккупированного Россией Крыма атаковали морские дроны. Главное управление разведки Украины поразило морским беспилотником российский скоростной катер в районе бухты Узкая.

Об атаке сообщили местные жители. Источники "Телеграфа" подтвердили, что атака — результат работы ГУР.

Пророссийский Telegram-канал "ЧП Севастополь" заявил, что у западного побережья полуострова якобы были "уничтожены до 5 безэкипажных катеров ВСУ", целью которых были военные катера в одной из бухт в районе н.п. Черноморское. По их данным "обошлось без потерь и пострадавших", о поражении морским беспилотником российского скоростного катера упомянуть забыли.

Напомним, ранее бывший командующий Сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес заявил, что Украина, почти не имея обычного флота, заставила Черноморский флот России прятаться по портам, не мешать Украине перевозить по морю зерно и не атаковать ее берега. Отступление российского флота значительно подрывает уверенность в том, что российский диктатор Владимир Путин осмелится использовать ядерное оружие, если украинская армия зайдет в Крым.

Тем временем Эстония передала Украине два морских катера. Им присвоили названия "Ирпень" и "Рени" — на них уже торжественно подняли Военно-Морские Флаги Вооруженных Сил Украины.