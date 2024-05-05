Можем добраться до места запусков "шахедов" в Крыму? В ВСУ заинтриговали заявлением

Россияне запускают дроны-камикадзе поочередно из нескольких мест

Мыс Чауда в оккупированном Крыму является одним из мест, откуда россияне запускают по Украине беспилотники типа "шахед", в том числе это произошло и в ночь на 5 мая. Дроны-камикадзе запускают из разных мест, чтобы запутать противовоздушную оборону (ПВО).

Об этом пресс-секретарь Воздушных сил Илья Евлаш сообщил в эфире телемарафона. Он также ответил на вопрос, есть ли у Украины оружие, которое могло бы ударить по мысу Чауда.

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"Это секретная информация", — ответил Евлаш.

Отметим, что мыс Чауда находится на юго-востоке оккупированного полуострова Крым, на юге Феодосийского залива. От Херсона по прямой к нему всего 310 км.

Россия запускает "шахеды" в частности с оккупированного полуострова

Расстояние между Херсоном и мысом напрямую чуть более 300 км.

Россия также запускает дроны по Украине из Курской и Белгородской областей. Они расположены рядом с российско-украинской границей.

В этих областях регулярно раздаются взрывы из-за неизвестных дронов. Так, 3 мая было шумно в Шебекино. В Белгородской области жаловались на атаку беспилотника, влетевшего в местную автозаправочную станцию.

Ночью 2 мая неизвестные дроны залетели в Курскую и Орловской области. После их визита раздались взрывы и исчез свет.

Ранее "Телеграф" писал, что украинский дрон UJ-22 Airborne пролетел 1200 км. Россияне жаловались, что именно он ударил по НПЗ в республике Татарстан. Характеристики этого БПЛА приятно удивляют, потому что он может пролететь еще большее расстояние и эффективно отработать в сложных условиях.