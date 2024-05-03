У России закончили "Шахеды"? В Воздушных силах ВСУ рассказали о новой тактике РФ

Разведывательный дрон Силам обороны заметить и сбить сложнее, нежели "Шахед"

Российская армия изменила тактику применения дронов типа "Шахед" на фронте. Украинская сторона сейчас анализирует ситуацию и внимательно следит за действиями оккупантов.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш. По его словам, вражеская тактика изменилась 2-3 недели назад.

"Мы видим, что тактика несколько изменилась. Они в последнее время вообще не используют или значительно уменьшили количество ударных дронов типа Shahed, как это было еще, например, две-три недели назад. Сейчас враг активизировал разведывательные беспилотники для корректировки своих ракетных ударов", — заявил Илья Евлаш.

Представитель Воздушных сил добавил, что, атакуя Украину ракетами, враг корректирует огонь при помощи дронов. Сейчас Силы обороны анализируют новую тактику врага и внимательно следят за применением разведывательных БПЛА.

По словам Евлаша, разведдроны меньше ударных, поэтому зафиксировать и ликвидировать их в разы труднее. Часто для их уничтожения ВСУ применяют средства противовоздушной обороны.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Китай поставляет России запчасти для производства дронов и не только. Тем самым власти страны помогают российскому военно-промышленному комплексу функционировать в условиях войны и регулярно бить по Украине.