У Росії закінчили "Шахеди"? У Повітряних силах ЗСУ розповіли про нову тактику РФ

Розвідувальний дрон Силам оборони помітити та збити складніше, ніж "Шахед"

Російська армія змінила тактику застосування дронів типу "Шахед" на фронті. Українська сторона зараз аналізує ситуацію та уважно стежить за діями окупантів.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш. За його словами, ворожа тактика змінилася 2-3 тижні тому.

"Ми бачимо, що тактика трохи змінилася. Вони останнім часом взагалі не використовують або значно зменшили кількість ударних дронів типу Shahed, як це було ще, наприклад, два-три тижні тому. Зараз ворог активізував розвідувальні безпілотники для коригування своїх ракетних ударів", — заявив Ілля Євлаш.

Представник Повітряних сил додав, що, атакуючи Україну ракетами, ворог коригує вогонь за допомогою дронів. Наразі Сили оборони аналізують нову тактику ворога та уважно стежать за застосуванням розвідувальних БПЛА.

За словами Євлаша, розвіддрони менші за ударні, тому зафіксувати та ліквідувати їх у рази важче. Часто для їх знищення ЗСУ застосовують засоби протиповітряної оборони.

Також "Телеграф" розповідав про те, що Китай постачає Росії запчастини для виробництва дронів і не тільки. Тим самим влада країни допомагає російському військово-промисловому комплексу функціонувати в умовах війни й регулярно бити по Україні.