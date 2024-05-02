БПЛА атакували ще одну область у Росії: на місці серйозна пожежа (відео)

Метою обстрілу нібито були об’єкти цивільної енергетичної інфраструктури

Смоленську область у ніч проти 2 травня, як і Краснодарський край, атакували БПЛА. Було чути серію вибухів. Після цього у Рославльському районі сталася пожежа.

Про це пише Telegram-канал ASTRA. Зазначається, що місцеві жителі у соцмережах пишуть, що спалах відбувся після атаки безпілотниками. При цьому кажуть, що вони чули вибухи протягом вибухів.

"Навіть у Смоленську було чути", — стверджують жителі області.

Водночас губернатор області Василь Анохін підтвердив, що Рославльський район цієї ночі був дійсно атакований. З його слів, метою були об’єкти цивільної енергетичної інфраструктури.

Анохін зазначив, що на місці події працюють екстрені та правоохоронні служби. При цьому про постраждалих він наразі не повідомляв.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч одразу в кількох областях Росії прогриміли потужні вибухи після повідомлення про загрозу застосування БПЛА. Після низки вибухів спалахнула пожежа поряд із місцевим нафтопереробним заводом. У мережі вже з’явились відповідні відео.