БПЛА атаковали еще одну область в России: на месте серьезный пожар (видео)

Целью обстрела якобы были объекты гражданской энергетической инфраструктуры

Смоленскую область в ночь на 2 мая, так же как и Краснодарский край, атаковали БПЛА. Была слышна серия взрывов. После этого в Рославльском районе случился пожар.

Об этом пишет Telegram-канал ASTRA. Отмечается, что местные жители в соцсетях пишут, что возгорание произошло после атаки беспилотнками. При этом говорят, что они слышали взрывы в течение взрывы.

"Даже в Смоленске было слышно", — утверждают жители области.

В то же время губернатор области Василий Анохин подтвердил, что Рославльский район этой ночью был действительно атакован. По его словам, целью были объекты гражданской энергетической инфраструктуры.

Анохин отметил, что на месте происшествия работают экстренные и правоохранительные службы. При этом о пострадавших он не сообщал.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь сразу в нескольких областях России прогремели мощные взрывы после сообщении об угрозе применения БПЛА. После ряда взрывов вспыхнул пожар рядом с местным нефтеперерабатывающего завода. В сети появились соответствующие видео.