В России "прилетело" в очередной НПЗ? Заявляют об атаке беспилотников

Россияне традиционно врут, что беспилотники якобы были перехвачены

В российском Краснодарском крае в ночь на 2 мая под атаку попал Афипский нефтеперерабатывающий завод. По меньшей мере три сильных взрыва были слышны в станице Афипской, рядом с которой расположен НПЗ.

Об этом сообщил российский Telegram-канал Shot. Отмечается, что НПЗ якобы атаковали беспилотники, по ним пыталась работать российская противовоздушная оборона.

В частности, местные жители кроме трех взрывов слышали характерный звук двигателей БПЛА. Утверждается, что беспилотники летели в сторону НПЗ, но их якобы перехватили системы ПВО и сбили в нескольких километрах от завода.

"Очевидцы рассказали SHOT, что первый взрыв над населенным пунктом раздался в 3:10. После этого звук мотора в небе продолжился и было слышно еще два взрыва. Предварительно БПЛА летели в сторону НПЗ, но были сбиты ПВО или посажены средствами РЭБ", — сказано в публикации.

Официальные российские власти пока не предоставляли комментарии относительно атаки беспилотников на нефтеперерабатывающий завод. Также пока неизвестно, есть ли на НПЗ повреждения в результате удара.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Россия оправилась от ударов по НПЗ. Российские террористы в ускоренном темпе пытаются восстанавливать ключевые заводы.

Однако, по данным Politico из-за атак дронов по российским НПЗ в крупнейшем в мире нефтяном государстве заканчивается бензин. Россияне вынуждены заправлять свои авто по "заоблачным" ценам.