Снова атакуют заводы? В нескольких областях РФ ночью гремели взрывы (видео)

Под удар снова мог попасть НПЗ

В ночь на среду, 1 мая, в 2:15 на территории Воронежской области России была объявлена опасность атаки БПЛА, а вскоре прогремели взрывы. Кроме того, под ударом была Рязанская область, после взрывов вспыхнул пожар рядом с местным НПЗ.

Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, там якобы сбили два беспилотника, один из них в пригороде Воронежа, там выбиты стёкла в строящемся доме. По данным чиновника, пострадавших нет.

Местные жители опубликовали в сети видео громких звуков, прозвучавших над областью. От них сработали сигнализации в припаркованных автомобилях.

Кроме того, атаке беспилотника подверглась Рязанская область. Губернатор Павел Малков заявил, что пострадавших нет. В сети появились кадры пожара, который возник после атаки в районе Рязанского НПЗ. Он уже был атакован в марте.

Для справки: Рязанский нефтеперерабатывающий завод (АО "РНПК") принадлежит компании "Роснефть". Основная часть продукции идет на экспорт. Объемы переработки составляют около 17 миллионов тонн в год.

В минобороны России заявили, что в ночь на 1 мая "были уничтожены и перехвачены" шесть беспилотников. Три — над территорией Воронежской области, и по одному над территориями Рязанской, Белгородской и Курской областей.

Важно иметь в виду, что российские власти и подконтрольные ей СМИ регулярно подают искаженную информацию. Поэтому реальная картина может кардинально отличаться от их заявлений.

Напомним, в ночь на 27 апреля под ударом БПЛА был российский Краснодарский край. Местные насчитали много взрывов, также в одном из городов после прилетов разгорелся сильный пожар; атакованным оказался Славянск-на-Кубани. Также был атакован военный аэродром, расположенный в этом районе – около станицы Кущевская. Удар тоже наносился беспилотниками. В этом месте дислоцируется российская 195-я учебная авиационная бригада.

Как рассказывал "Телеграф", по данным Politico из-за атак дронов по российским НПЗ в крупнейшем в мире нефтяном государстве заканчивается бензин. Россияне вынуждены заправлять свои авто по "заоблачным" ценам.