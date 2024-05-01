Оккупанты ударили по Одессе: в городе слышали взрывы, начались пожары

Без пострадавших не обошлось

Российские оккупанты вновь ударили по Одессе. Согласно предварительной информации, как и днем ранее, обстрел осуществлялся при помощи ракеты "Искандер" с кассетной боеголовкой.

Согласно сообщениям от мониторинговых групп, ракеты были запущены из Крыма. Взрывы прозвучали с перерывом где-то в 10 минут.

После этого в сети начала появляться информация о том, что в городе после взрывов произошел пожар в жилой многоэтажке на Уильямса. Однако местные telegram-каналы сообщают, что возгорание там началось примерно за 5-10 минут до объявления тревоги, а потому скорее всего это несвязанные друг с другом происшествия.

Тем не менее есть информация о пожарах и в других частях города, которые начались после ударов российскими ракетами. Также известно о по меньшей мере трех пострадавших. Местные власти информацию пока не комментировали, но призвали жителей оставаться в укрытиях до отбоя тревоги

В сети также показали запись звуков прилета, на которых можно различить два отдельных взрыва.

Военно-политический обозреватель и житель города Алексендр Коваленко в своем канале призвал украинцев готовиться к тому, что в ближайшее время стоит ждать усиления обстрелов.

"Соблюдайте бдительность, особенно в ближайшие дни. Вербное воскресенье, страстная неделя, 2 мая, 7 мая, 9 мая… Тварей будет колбасить", — написал он.

Напомним, что 29 апреля Россия ударила по Одессе баллистикой. Один взрыв прогремел во дворце студентов Одесской юридической академии, которая среди горожан известна как "замок Гарри Поттера".