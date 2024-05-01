Окупанти вдарили по Одесі: у місті чули вибухи, почалися пожежі

Без постраждалих не обійшлося

Російські окупанти знову вдарили по Одесі. Згідно з попередньою інформацією, як і на день раніше, обстріл здійснювався за допомогою ракети "Іскандер" з касетною боєголовкою.

Згідно з повідомленнями від моніторингових груп, ракети було запущено з Криму. Вибухи пролунали з перервою десь в 10 хвилин.

Після цього в мережі почала з’являтися інформація про те, що в місті після вибухів сталася пожежа в багатоповерхівці на Вільямса. Проте місцеві telegram-канали повідомляють, що спалах там почався приблизно за 5-10 хвилин до оголошення тривоги, а тому швидше за все це не пов’язані один з одним події.

Проте є інформація про пожежі та інші частини міста, які почалися після ударів російськими ракетами. Також відомо про щонайменше трьох постраждалих. Місцева влада інформацію поки не коментувала, але закликала мешканців залишатися в укриттях до відбою тривоги

У мережі також показали запис звуків прильоту, на яких можна розрізнити два окремі вибухи.

Військово-політичний оглядач та житель міста Олександр Коваленко у своєму каналі закликав українців готуватися до того, що найближчим часом варто чекати на посилення обстрілів.

"Дотримуйтесь пильності, особливо найближчими днями. Вербна неділя, пристрасний тиждень, 2 травня, 7 травня, 9 травня… Тварів ковбаситиме", — написав він.

Нагадаємо, що 29 квітня Росія вдарила по Одесі балістикою. Один вибух пролунав у палаці студентів Одеської юридичної академії, яка серед городян відома як "замок Гаррі Поттера".