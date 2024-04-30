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Від ракетного удару РФ по Одесі загинув проректор Міжнародного гуманітарного університету

Автор
Олена Руденко Олена Руденко
Дата публікації
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Автор
Борис Васильєв Новина оновлена 30 квітня 2024, 10:56
Борис Васильєв. Фото facebook.

Професіоналізм та відданість Бориса Володимировича своїй справі цінували й колеги й студенти

Кількість загиблих внаслідок російської атаки на Одесу у понеділок, 29 квітня, зросла до п’яти осіб. Серед них проректор Міжнародного гуманітарного університету Борис Васильєв.

"29 квітня 2024 року сталася страшна трагедія в Одесі внаслідок ворожої атаки на місто. В результаті перестало битися серце нашого колеги, проректора з питань навчально-інноваційного розвитку та економічної діяльності Бориса Володимировича Васильєва. У нашій пам’яті він завжди залишиться порядним, доброю та надійною людиною, з широким серцем та посмішкою", — сказано на Facebook-сторінці Міжнародного гуманітарного університету.

Народний депутат нардеп Юлія Гришина підтвердила загибель Бориса Васильєва. Вона – голова наглядової ради Міжнародного гуманітарного університету.

"Стало відомо, що цей терористичний напад країни-агресора забрав життя проректора Міжнародний гуманітарний університет Бориса Володимировича Васильєва. Мої щирі співчуття рідним. А також — академічній родині. Як голова наглядової ради університету я знаю, наскільки високо цінували професійність і відданість Бориса Володимировича своїй справі. Як колеги, так і студенти", — написала вона у Facebook.

Як повідомляв "Телеграф", під час російського удару по Одесі балістичною ракетою з касетною боєголовкою поранення у стегно отримав директор Одеської юридичної академії, колишній регіонал Сергій Ківалов. 2013 року він отримав медаль Пушкіна з рук російського диктатора Володимира Путіна.

Теги:
#Одеса #Жертви #Війна #Атака