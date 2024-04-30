У Харкові пролунали потужні вибухи, є загиблий та травмовані: що відомо про приліт (оновлено)

Росіяни поцілили у два райони міста

У Харкові у вівторок, 30 квітня, пролунали потужні вибухи. Попередньо відомо про влучання у двох районах міста.

Також відомо, що внаслідок удару одна людина загинула та ще семеро було травмовано. Про це інформує міський голова Ігор Терехов.

"У Харкові чутно вибухи — місто під ударом агресора. Будьте обережні", — йдеться у повідомленні.

UPD: Глава Харківської ОВА повідомив, що, за попередньою інформацією, станом на 11:13 внаслідок ударів по Харкову одна людина загинула, семеро отримали поранення.

"Уточнена інформація по постраждалим. Загиблий один, семеро поранених", — написав мер Харкова.

За декілька хвилин до них моніторингові чати писали про загрозу пуску КАБів у напрямку міста та Харківської області. Проте моніторингові чати повідомляють про два прильоти 2 прильоти уніфікованих міжвидових планерувальних боєприпасів по Холодногірському району Харкова.

Холодногірський район на мапі

"Окупанти вдарили по Холодногірському та Київському районах Харкова. Влучання по цивільній інфраструктурі. Зафіксовані удари біля паркової зони", — зазначають у Харківська ОВА.

Київський район на мапі (виділено червоним)

Місцеві телеграм-канали зазначаються, що у небо піднявся великий стовп диму після вибухів.

Зауважимо, що днем раніше надвечір Росія обстріляла Харків, є два влучання поблизу житлових будинків. У багатоповерхових будинках вибиті вікна. Через ворожі прильоти одна людина отримала поранення. Вона знаходилась у стані середньої тяжкості.

Раніше "Телеграф" писав, що днями росіяни обстріляли Харків балістичними ракетами. Вони вдарили зовсім поруч із медичним комплексом, у корпусах якого в цей момент перебувало понад тисячу людей — 900 пацієнтів та дві з половиною сотні персоналу. Вибуховою хвилею пошкоджено декілька будівель. Вибиті шибки, пошкоджені дахи, постраждали лінії електропередач, водопровід та інші інженерні комунікації.