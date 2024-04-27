Наслідки могли б бути жахливими: подробиці нічної атаки на Харків (фото та відео)

Росія продовжує творити військові злочини

Після опівночі у суботу, 27 квітня, росіяни обстріляли Харків балістичними ракетами. Вони вдарили зовсім поруч із медичним комплексом, у корпусах якого в цей момент перебувало понад тисячу людей — 900 пацієнтів та дві з половиною сотні персоналу.

"На щастя, ракети влучили у землю, а не у корпуси медзакладу — в іншому випадку важко уявити кількість загиблих та постраждалих. Є одна поранена людина, ступінь — легкий", — написав мер Харкова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі.

Він додав, що вибуховою хвилею пошкоджено декілька будівель. Вибиті шибки, пошкоджені дахи, постраждали лінії електропередач, водопровід та інші інженерні комунікації. На місці працюють усі відповідні служби.

Як уточнили в поліції області, росіяни вдарили по території лікарні в Салтівському районі Харкова. Уламкові поранення отримала пацієнтка лікарні 1970 року народження. Пошкоджено будівлю, яка не експлуатується, а також харчоблок та корпус, у якому на момент прильоту перебували 60 пацієнтів та 5 працівників лікарні. Пацієнтів із розбитих приміщень перевели до інших корпусів.

"За попередніми висновками фахівців вибухотехнічної служби, росіяни обстріляли медустанову з РСЗВ С-300. На місці влучень утворилися величезні вирви", — додали в поліції.

Нагадаємо, росіяни влаштували масштабну ракетну атаку по Україні й вранці 27 квітня, вона тривала понад дві години. Ворог цілився у енергетику та логістику, у тому числі й у Харкові. Також під ударами ракет був Дніпро та Стрий Львівської області.