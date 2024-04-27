Росіяни обстріляли Харків ракетами: у місті прогриміли вибухи

Терористи запустили не менше чотирьох ракет по місту

Російські терористи після опівночі 27 квітня обстріляли Харків балістичними ракетами невстановленого типу. Обстріл вели з території тимчасово контрольованої російським терористичним режимом Бєлгородської області.

Про обстріли міста повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Інформацію підтвердив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Харків під ударом! Ворог бʼє по місту. Вже кілька вибухів", – написав Терехов.

Інших подробиць та коментарів від місцевої влади поки що не було. Мешканців міста закликають перебувати в укриттях, місцеві канали повідомили про щонайменше чотири ракети, які випустили терористи з території Бєлгородщини.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у ніч на 24 квітня російські окупанти вкотре обстріляли Харків та область. В результаті атаки є руйнування та постраждалі.

В Україні ввечері 26 квітня оголосили ракетну тривогу через атаку російських терористів на Україну. Повідомлялося про кілька крилатих ракет у повітряному просторі країни. Також терористи запускали ракети "Кинжал" по західним регіонам.