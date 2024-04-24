Атака по Харкову: ракети вдарили по одному району міста, є постраждалі (фото наслідків)

У місті пошкоджено багатоповерхівки, автомобілі, кафе, магазини, офісні приміщення

У ніч на 24 квітня російські окупанти вкотре обстріляли Харків та область. В результаті атаки є руйнування та постраждалі.

Загарбники вдарили по житловому кварталі у Шевченківському районі Харкова. Дві ракети типу С-300 потрапили неподалік двох багатоповерхових будинків і перебили газопровід. Відповідні фото оприлюднює видання "Накипіло".

Як мінімум у чотирьох багатоповерхових будинках вибито вікна. Також постраждали магазини та кафе, що знаходилися неподалік. Також були пошкоджені машини поряд із місцем прильоту.

Як повідомляє Харківська обласна прокуратура, внаслідок російської повітряної атаки на Харків постраждали шестеро мирних жителів.

Відомо, що у трьох чоловіків 33, 45 та 53 років легкі тілесні ушкодження. У трьох жінок 25, 45 та 54 років гостра реакція на стрес.

"За даними слідства, 24 квітня близько 00:30 збройні сили Росії завдали ракетних ударів по Шевченківському району м. Харкова. Зафіксовано попадання двох ракет на територію житлового комплексу. Пошкоджено три багатоповерхівки, щонайменше 33 приватні автомобілі, кафе, магазини, офісні приміщення ", — йдеться у повідомленні.

Також фотографії наслідків ракетного удару по Харкову публікує Суспільне. На кадрах видно пошкодження багатоповерхівки, місце прильоту та вибите скло навколо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 19 квітня російські окупанти завдали удару по Дніпру. Внаслідок атаки було частково зруйновано п’ятиповерховий житловий будинок. Є загиблі та постраждалі.