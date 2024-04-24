Атака по Харькову: ракеты ударили по одному району города, есть пострадавшие (фото последствий)

В городе повреждены многоэтажки, автомобили, кафе, магазины, офисные помещения

В ночь на 24 апреля российские оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков и область. В результате атаки есть разрушения и пострадавшие.

Захватчики ударили по жилому кварталу в Шевченковском районе Харькова. Две ракеты типа С-300 попали недалеко от двух многоэтажных домов и перебили газопровод. Соответствующие фото публикует издание "Накипело".

Как минимум в четырех многоэтажных домах выбиты окна. Также пострадали магазины и кафе, находившиеся неподалеку. Также были повреждены машины рядом с местом прилета.

Как сообщает Харьковская областная прокуратура, в результате российской воздушной атаки на Харьков пострадали шесть мирных жителей.

Известно, что у троих мужчин 33, 45 и 53 лет легкие телесные повреждения. У трех женщин 25, 45 и 54 лет острая реакция на стресс.

"По данным следствия, 24 апреля около 00:30 вооруженные силы России нанесли ракетные удары по Шевченковскому району г. Харькова. Зафиксировано попадание двух ракет на территорию жилищного комплекса. Повреждены три многоэтажки, по меньшей мере 33 частных автомобиля, кафе, магазины, офисные помещения", — говорится в сообщении.

Также фотографии последствий ракетного удара по Харькову публикует "Суспільне". На кадрах видны повреждения многоэтажки, место прилета, и выбитые стекла вокруг.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 19 апреля российские оккупанты нанесли удар по Днепру. В результате атаки был частично разрушен пятиэтажный жилой дома. Есть погибшие и пострадавшие.