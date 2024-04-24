Росіяни вночі обстріляли Харків: що відомо про наслідки (відео)

Удар був завданий ракетами С-300

Російські окупанти в ніч на 24 квітня вкотре завдав удару по Харкову та області. Дві ракети впали на території обласного центру, а ще дві у Золочеві.

Про це поінформували міський голова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. За попередньою інформацією, загарбники використовували ракети С-300, які були запущені з Бєлгородської області.

За даними Терехова, удару було завдано по житловому комплексу в Шевченківському районі, через що постраждали двоє людей.

Синєгубов додав, що обоє постраждалих отримали легкі осколкові поранення, а лікарі надали їм допомогу на місці без госпіталізації. Водночас він підкреслив, що у чотирьох багатоповерхівках було вибито скло та пошкоджено зовнішнє оздоблення.

"Суспільне Харків" з посиланням на слова директора обласного центру екстреної медичної допомоги Віктора Забашти інформує, що постраждалими виявилися двоє чоловіків середніх років, яких посікло осколками скла, коли вони перебували вдома. Крім них ще двоє людей звернулися за допомогою до лікарів через гостру реакцію на стрес.

За деякою інформацією також було пошкоджено газопровід.

Крім того, ще дві ракети впала у селищі Золочів, що у Богодухівському районі. Там було пошкоджено адміністративні будівлі.

Як повідомлялося раніше, росіяни вигадали нову тактику запусків "Шахедів". Тепер вони намагаються спрямовувати дрони в різних напрямках, але в обмеженій кількості, щоб зробити боротьбу з ними максимально незручною.