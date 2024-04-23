У Харкові пролунали потужні вибухи: що відомо зараз

Людей закликали бути обережними

У Харкові вдень 23 квітня пролунали потужні вибухи. Окупанти знову почали атакувати місто.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Інформацію також підтвердив голова ОВА Олег Синегубов.

"У Харкові були чутні вибухи. Вже кілька. Будьте обережні!" — написав Терехов.

"Харків та Харківський район: будьте обережні! Окупанти завдають ударів!" — заявив Синегубов.

Наразі інформації про прильоти не має.

Як відомо, напередодні, 22 квітня, російські окупанти влучили ракетою Х-59 по харківській телевежі. Внаслідок обстрілу в місті та найближчих населених пунктах обласного центру відсутній сигнал цифрового ефірного мовлення.

Директор департаменту цивільного захисту Харківської ОВА Іван Сокол в ефірі "Радіо Свобода" також підтвердив, що цифрове телебачення по Харкову в зоні дії передавача та у найближчих населених пунктах наразі відсутнє.

За його словами, фахівці проводять аналіз та розбирають пошкоджену техніку, аби зробити остаточні висновки про збитки, які були нанесені ударом росіян.

Сокол припускає, що відновити телевежу буде можливо лише після завершення бойових дій.

Раніше "Телеграф" писав, що речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що тип ракети, яку застосував ворог для атаки, наразі встановлюють. Фахівці розглядаються різні версії, аналізуючи її уламки. Зокрема, що ворог використав керовану авіаційну ракету.