Удар росіян по телевежі у Харкові: в ЗСУ розповіли, чого хотів ворог

Росіянам не вдалося вивести її з ладу повністю

Напередодні, 22 квітня, російська армія завдала ракетного удару по телевізійній вежі в Харкові. В Збройних Силах України (ЗСУ) назвали ціль, яку переслідували россіяни.

Подробицями поділився речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону. За його словами, тип ракети, яку застосував ворог для атаки, наразі встановлюють. Фахівці розглядаються різні версії, аналізуючи її уламки. Зокрема, що ворог використав керовану авіаційну ракету.

"Я не думаю, що так випадково могло трапитися (влучання — Ред.). Ще йв середину вежі. Я думаю, що ворог мав на меті перебити зв'язок, поширити сигнал своєї російської пропаганди та обмежити мовлення українських програм", — наголосив він.

Нагадаэмо, що у понеділок, 22 квітня у Харкові під час повітряної тривоги пролунав потужний вибух. Окупанти завдали удар по обʼєкту телевізійної інфраструктури у мсті. З'явились перебої із сигналом цифрового телебачення. Повідомлялося, що росіяни вдарили по телевізійній вежі ракетою Х-59, але, незважаючи на серйозні пошкодження, не вивели її з ладу повністю — низка радіостанцій працює без перешкод. Пізніше тимчасовий виконувач обов'язків міністра культури та інформполітики Ростислав Карандєєв поінформував, що наразі тривають технічні роботи з відновлення мовлення.

Зруйнована телевежа в Харкові

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Харкові встановлять придбані газотурбінні електростанції. Вони допоможуть поліпшити ситуацію з дефіцитом електроенергії, яка виникла через російські обстріли енергетичної інфраструктури.