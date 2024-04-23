Удар россиян по телебашне в Харькове: в ВСУ рассказали, чего хотел враг

Россиянам не удалось вывести ее из строя полностью

Накануне, 22 апреля, российская армия нанесла ракетный удар по телевизионной башне в Харькове. В Вооруженных Силах Украины (ВСУ) назвали цель, которую преследовали россияне.

Подробностями поделился спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона. По его словам, тип ракеты, которую применил враг для атаки, устанавливают. Специалисты рассматривают разные версии, анализируя ее обломки. В частности, что враг использовал управляемую авиационную ракету.

"Я не думаю, что так случайно могло получиться (попадания — Ред.). Еще и в середину башни. Я думаю, что враг имел целью перебить связь, распространить сигнал своей российской пропаганды и ограничить вещание украинских программ", — подчеркнул он.

Напомним, что в понедельник, 22 апреля в Харькове во время воздушной тревоги раздался мощный взрыв. Оккупанты нанесли удар по объекту телевизионной инфраструктуры в городе. Появились сбои с сигналом цифрового телевидения. Сообщалось, что россияне ударили по телевизионной башне ракетой Х-59, но несмотря на серьезные повреждения не вывели ее из строя полностью — ряд радиостанций работает беспрепятственно. Позже временный исполняющий обязанности министра культуры и информполитики Ростислав Карандеев проинформировал, что сейчас продолжаются технические работы по возобновлению вещания.

Разрушенная телебашня в Харькове

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Харькове установят приобретенные газотурбинные электростанции. Они помогут улучшить ситуацию с дефицитом электроэнергии, возникшей из-за российских обстрелов энергетической инфраструктуры.