Удар по Харкову: росіяни поцілили в об'єкт телевізійної інфраструктури, всі подробиці

На щастя, обійшлося без людських жертв

У понеділок, 22 квітня у Харкові під час повітряної тривоги пролунав потужний вибух. Окупанти завдали удар по обʼєкту телевізійної інфраструктури у мсті.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. За його словами, під час тривоги співробітники перебували в укритті.

"На цю хвилину є перебої із сигналом цифрового телебачення. Тому вчергове звертаємось до громадян: довіряйте лише офіційним джерелам інформації", — підкреслив голова ОВА.

Своєю чергою тимчасовий виконувач обов'язків міністра культури та інформполітики Ростислав Карандєєв також повідомив, що після удару росіян по обʼєкту телевізійної інфраструктури у Харкові є перебої із сигналом цифрового телебачення. За його словами, наразі тривають технічні роботи з відновлення мовлення.

"Ворог цілеспрямовано та свідомо руйнує телевізійну інфраструктуру, прагнучи залякати українців та занурити в інформаційний вакуум. Марно, адже правда переможе", — підкреслив Карандєєв.

Синєгубов також повідомив, що сьогодні російські терористи продовжили обстрілювати громади Харківщини. За його словами, ворог завдав ударів по трьох населених пунктах області.

Так, у місті Вовчанськ керована авіабомба влучила на територію недіючого м’ясокомбінату. У селі Слобожанське Харківського району влучання було у відкриту територію. Інформація щодо руйнувань уточнюється.

Крім того, в мсті Дергачі також удар був по відкритій території. На цю хвилину — без постраждалих.

Нагадаємо, у Харкові встановлять придбані газотурбінні електростанції. Вони допоможуть поліпшити ситуацію з дефіцитом електроенергії, яка виникла через російські обстріли енергетичної інфраструктури.