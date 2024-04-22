Удар по Харькову: россияне ударили по объекту телевизионной инфраструктуры, все подробности

В понедельник, 22 апреля, в Харькове во время воздушной тревоги раздался мощный взрыв. Оккупанты нанесли удар по объекту телевизионной инфраструктуры в городе.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, во время тревоги сотрудники находились в укрытии. Человеческих жертв нет.

"На данный момент есть перебои с сигналом цифрового телевидения. Поэтому в очередной раз обращаемся к гражданам: доверяйте только официальным источникам информации", — подчеркнул глава ОВА.

Следует отметить, что в социальных сетях распространяется фото с последствиями удара. В частности, Telegram-канал "Вертикаль", который связывают с Офисом президента, опубликовал фото пораженной телевизионной башни в Харькове.

Также фото пораженного объекта в городе опубликовал известный украинский блогер Лачен. На снимке видно, что в результате удара верхняя часть конструкции падает на землю.

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