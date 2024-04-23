В Харькове раздались мощные взрывы: что известно на данный момент

Людей призывали быть осторожными

В Харькове днем 23 апреля прогремели мощные взрывы. Оккупанты снова начали атаковать город.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Информацию также подтвердил глава ОВА Олег Синегубов.

"В Харькове были слышны взрывы. Уже несколько. Будьте осторожны!" — написал Терехов.

"Харьков и Харьковский район: будьте осторожны! Оккупанты наносят удары!" — заявил Синегубов.

Пока информации о прилетах нет.

Как известно, накануне, 22 апреля, российские оккупанты попали ракетой Х-59 по харьковской телевышке. В результате обстрела в городе и ближайших населенных пунктах областного центра отсутствует сигнал цифрового эфирного вещания.

Директор департамента гражданской защиты Харьковской ОВА Иван Сокол в эфире "Радио Свобода" также подтвердил, что цифровое телевидение по Харькову в зоне действия передатчика и в ближайших населенных пунктах отсутствует.

По его словам, специалисты проводят анализ и разбирают поврежденную технику, чтобы сделать окончательные выводы об ущербе, нанесенном ударом россиян.

Сокол предполагает, что восстановить телебашню будет возможно только после завершения боевых действий.

Ранее "Телеграф" писал, что спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш заявил, что тип ракеты, которую применил враг для атаки, устанавливают. Специалисты рассматриваются разные версии, анализируя ее обломки. В частности, что враг использовал управляемую авиационную ракету.