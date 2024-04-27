Енергетика та логістика: куди били росіяни під час ранкової атаки 27 квітня (карта)

Особливо сильно терористи атакували два українських міста

Російські терористи під час ранкової ракетної атаки 27 квітня намагалися уразити українські об'єкти логістики та енергетики. Атаковані були Дніпро, Стрий, Павлоград, Кривий Ріг та окремі населені пункти у Дніпропетровській та Івано-Франківській областях України.

Атака вчергове була комбінованою. За даними моніторингових каналів, для чергового ракетного теракту терористи використали різнорідну номенклатуру ракет:

крилаті ракети Х-101/555 , які запускали з п'яти Ту-95МС з районів Саратовської області РФ та Каспійського моря;

, які запускали з п'яти Ту-95МС з районів Саратовської області РФ та Каспійського моря; керовані авіаційні ракети Х-69, Х-59 та Х-35 з бортів Су-34, Су-35 та МіГ-31БМ з району Азовського моря, північного напрямку та Криму;

з бортів Су-34, Су-35 та МіГ-31БМ з району Азовського моря, північного напрямку та Криму; крилаті ракети "Калібр" , ймовірно запускалися з борту підводних човнів у Чорному морі;

, ймовірно запускалися з борту підводних човнів у Чорному морі; гіперзвукові аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинжал" – запускали МіГ-31К з Рязанщини або Тульщини;

– запускали МіГ-31К з Рязанщини або Тульщини; ракети С-300.

Комбінована атака терористів була спрямована на Дніпро – місто атакували з різних напрямків. По багатостраждальному Стрию терористи вдарили ракетами Х-101 та "Кинжалами". Також дісталося Харкову, який атакували ракетами С-300 з території тимчасово контрольованої російськими терористами Бєлгородщини.

Загалом атака терористів тривала понад дві години. Найбільшу відстань від місця запуску до Стрия подолали ракети Х-101 – 2111 кілометрів. Більшу частину ракет було знищено силами протиповітряної оборони.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні ввечері 26 квітня оголосили ракетну тривогу через атаку російських терористів на Україну. Повідомлялося про кілька крилатих ракет у повітряному просторі країни. Також терористи запускали ракети "Кинжал" по західним регіонам.

Окрім цього, російські терористи після опівночі 27 квітня обстріляли Харків балістичними ракетами невстановленого типу. Обстріл вели з території тимчасово контрольованої російським терористичним режимом Бєлгородської області.