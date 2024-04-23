Столицю атакували дронами: у Києві лунали вибухи (всі деталі)

Виспатися киянам сьогодні не вдалося

У ніч на 23 квітня не лише Одеса була під прицілом російських окупантів — чули вибухи і в Києві. Як повідомили представники місцевої влади, всі гучні звуки були роботою наших захисників із підрозділів протиповітряної оборони. Цієї ночі військові полювали на ворожі "шахеди".

Про наслідки атаки розповіли у Київській міській військовій адміністрації. Згідно з наявною інформацією, безпілотники заходили на столицю з південно-західного напрямку. А запустили цілі початково з території Курської області РФ.

За попередніми даними КМВА, у столиці обійшлося без руйнувань та постраждалих. Що найважливіше — усі "шахеди", котрі намагалися потривожити спокій жителів Києва, були оперативно знищені.

Як згодом зазначили у Повітряних Силах, всього по Україні було запущено 16 безпілотників, 15 із яких вдалося успішно ліквідувати. Окрім Київщини, бойова робота також велася в Одеській, Черкаській та Миколаївській областях.

Нагадаємо, що на Одещині цієї ж ночі, на жаль, без влучань не обійшлося. Було пошкоджено кілька багатоквартирних житлових будинків в обласному центрі, є постраждалі, серед яких — діти.

Раніше ж "Телеграф" розповідав, що однією із регулярних цілей окупантів у Києві є засоби протиповітряної оборони. Днями СБУ вдалося затримати корегувальника, котрий співпрацював із російськими спецслужбами у цьому напрямку.