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Війна — день 790: росіяни тиснуть на сході і просуваються в деяких місцях

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Бої за Україну продовжуються
Бої за Україну продовжуються

Оперативно про головне за добу

Російські окупанти продовжують робити спроби просунутися вперед і місцями досягають певних успіхів. Найбільше атак фіксується на Лиманському та Новопавлівському напрямках, проте інші напрямки на сході України теж залишаються не менш "гарячими". При цьому в ГУР кажуть, що ситуація хоч і ускладнюватиметься, але не настільки, щоб стати критичною. Цей складний період швидше за все триватиме з середини травня до початку червня.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 23 квітня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Тривогу через активність БПЛА оголошено у Сумській та Полтавській областях. На Харківщині тривога через загрозу балістики

Інформацію за 20 квітня дивіться за посиланням: Війна — день 787: Україна чекає на рішення США про допомогу і відбиває десятки атак росіян

Про те, що відбувалося 21 квітня, читайте у матеріалі: Війна — день 788: росіяни збирають сили на Бахмутському напрямку та обстрілюють міста

Із ситуацією в Україні за 22 квітня можна ознайомитись у матеріалі: Війна — день 789: росіяни тиснуть під Часовим Яром та на інших напрямках

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#Україна #Росія #Війна