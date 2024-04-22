ATACMS будуть? Зеленський зробив натяк після розмови з Байденом

США передадуть потрібну зброю Україні

Далекобійні ракети ATACMS, швидше за все, будуть передані Україні в пакеті допомоги від США. Цю норму було прописано у законопроєкті про військову допомогу, який днями було прийнято Палатою представників.

Це непрямо підтвердив президент України Володимир Зеленський після розмови з американським колегою Джо Байденом. Крім того, він озвучив інші пріоритети у наданні допомоги.

"Сьогоднішній результат – у домовленостях про "ATACMS" для України всі точки розставлені. Дякую, пане Президенте! Дякую, Конгрес! Дякую, Америка!", — сказав він.

За його словами, у нових пакетах допомоги є чотири основні пріоритети, які полягають у захисті неба, сучасній артилерії, далекобійній зброї і, що важливо, у тому, щоб вказане обладнання було доставлене швидко.

Крім того, Зеленський наголосив, що важливим моментом також є початок підготовки двосторонньої угоди про безпеку.

"Можемо зробити так, щоб наша угода стала дійсно зразковою і принесла не тільки більше безпеки нашим народам, а й допомогла всій європейській історії рухатися правильно і мирно", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, 20 квітня Палата представників проголосувала роздільні пакети допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. "Український документ" отримав підтримку 310 конгресменів, а 112 висловилися проти. Тепер документ має бути проголосований у Сенаті і нарешті потрапити на підпис президенту Джо Байдену.

Голова сенатського комітету з розвідки США Марк Уорнер, своєю чергою, зазначив, що в першому транші допомоги цілком можуть бути далекобійні ракети ATACMS.